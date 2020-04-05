Смартфон Honor Play 4T официально получит аккумулятор на 4000 мАч

Сегодня в сети были выложены тизеры предстоящей бюджетной новинки Honor Play 4T, которая обойдётся покупателям примерно в $180. Итак, благодаря данным рендерам мы узнали, что смартфон оснастили чипсетом Kirin 810, основной камерой с главным модулем на 48 Мп, а также батареей на 4000 мАч.

Напомним, что смартфон Honor Play 4T Pro в свою же очередь должны оснастить 6,3-дюймовым OLED FHD+ экраном, топовым чипсетом Kirin 820 5G, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки, основной камерой с тремя модулями на 48, 8 и 2 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп.