Смартфон Honor Play 4T получит чипсет Kirin 810

Компания Honor раскрыла некоторые подробности о смартфоне Play 4T, официальный дебют которого ожидается 9 апреля. Итак, модели Play 4T и Play 4T Pro получат фирменный восьмиядерный процессор Kirin 820, основные камеры с главным модулем разрешением 48-Мп, аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Ранее старшей модели прочили 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, подэкранный дактилоскоп, врезанную в дисплей 16-Мп фронтальную камеру, 6/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Младшая же модель довольствуется 6,39-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+ и 4/64 ГБ памяти в младшей версии.