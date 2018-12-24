Смартфон Honor V20 получит необычное расположение камеры. Фото

В сеть утекло рекламное изображение смартфона Honor V20 (View 20), полноценный анонс которого состоится 26 декабря. Если прежде мы могли видеть только переднюю панель устройства, то сегодня частично был раскрыт дизайн задней панели. Судя по утечке, нас ждет необычное расположение камеры и вспышки. Куда разработчики поместили сканер отпечатков пальцев – на заднюю панель или под экран – пока неизвестно.

Напомним, что Honor View 20 оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 25 Мп фронтальной камерой, расположенной в крошечном круглом вырезе, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.