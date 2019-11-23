Смартфон Honor V30 окажется недешевым

2019-11-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor V30 ; [91]
Сетевые источники поделились информацией о цене смартфона Honor V30, который будет представлен 26 ноября. Утверждается, что за флагман попросят 700 долларов, что чуть больше, чем предполагалось ранее. Впрочем, смартфон получит топовую производительность, тройную камеру с главным датчиком Sony IMX686 и оптической стабилизацией изображения в каждом модуле, алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут оживлять 2D-объекты, двойную фронтальную камеру с автофокусом и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Очевидно, что устройство с такими параметрами просто не может быть дешевым.


Комментарии и отзывы Honor V30
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