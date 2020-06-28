Смартфон Honor X10 Max 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Honor X10 Max 5G, который будет представлен уже на следующей неделе. Бенчмарк подтвердил, что аппарат будет построен на платформе MediaTek Dimensity 800 5G, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 10.

Ранее сообщалось, что Honor X10 Max будет оснащен 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, двойной основной камерой на 48 и 2 Мп, а также сканером отпечатков пальцев на боковой панели.