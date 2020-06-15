Смартфону Honor X10 Max прочат 7-дюймовый дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально смартфоне Honor X10 Max, который должен стать более крупной версией недавнего Honor X10 5G. Устройству приписывают 7,09-дюймовый дисплей, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модем с поддержкой мобильных сетей пятого поколения с архитектурами SA и NSA.

Что до Honor X10, то он оснащается 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, режимом 90 к/с во многих играх и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 820 5G с модемом мобильных сетей пятого поколения, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем, как у Huawei P30 Pro, а также фирменной оболочкой Magic UI 3.1 на базе Android 10.
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