Смартфон Honor X5b оценен в 78 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Honor X5b и X5b Plus, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 78 и 106 долларов. Базовая модель оснащается 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1612 точек (формат HD+), сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 0,8 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0. Старшая модель отличается 50-Мп основной камерой и 128 ГБ встроенной памяти.