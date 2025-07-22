Смартфон Honor X70 сразу стал хитом продаж

Компания Honor отчиталась об успехах смартфона Honor X70, который несколько дней назад появился в китайской продаже. За первые три дня продаж новинка стала самым продаваемым смартфоном на основных торговых площадках, включая JD.com и Tmall. Ранее было опубликовано испытание 193-тонным карьерным самосвалом и выстрелами из пневматической винтовки. Эти и другие тесты на прочность аппарат прошел без сильных повреждений.

Напомним, что оцененный от 195 долларов X70 5G оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 6,79-дюймовым экраном с разрешением 2640:1200 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,76 мм, металлической рамкой и двумя стереодинамиками.