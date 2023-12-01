Смартфон Honor X7b оценен в 250 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X7b, которая появится в международной продаже по цене в 250 долларов. Новинку оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.2, а также черной, зеленой и серебристой расцветками.