Смартфон Honor X7c получит 120-Гц экран

Профильное издание 91mobiles опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Honor X7c 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,77-дюймовым экраном IPS с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0. Дата релиза и ориентировочная цена пока не раскрываются.