Смартфон Huawei AQM-AL10 получит квадрокамеру и OLED-дисплей

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне компании Huawei, который проходит под кодовым названием AQM-AL10. Судя по всему, нас ждет устройство среднего ценового сегмента, поскольку аппарат получит 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, двумя 8-Мп модулями и 2-Мп датчиком для глубины сцены, платформу с тактовой частотой 2,27 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Размеры смартфона равны 154,7:73,2:7,75 мм, а масса – 163 г.