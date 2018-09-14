Смартфон Huawei ARS-AL00 получит 7,12-дюймовый экран

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфонах Huawei ARS-AL00 и ARS-TL00, которые, как предполагается, пополнят линейку Huawei Nova. Обе новинки получат 7,12-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей, восьмиядерный процессор частотой 1,95 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенную основную камеру на 2 и 16 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, аккумулятор на 4900 мАч и ОС Android 8.1 Oreo. Модель Huawei ARS-AL00 выйдет в вариантах на 64 или 128 ГБ флэш-памяти, ARS-TL00 – только на 128 ГБ. Габариты смартфонов равны 177,57:86,24:8,48 мм.