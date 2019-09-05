Смартфон Huawei Enjoy 10 Plus получил выдвижную камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 10 Plus, которую можно отнести к среднему ценовому сегменту. Новинку оснастили фирменной платформой Kirin 710F, 6,59-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и 2 Мп вспомогательным модулем, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, а также аккумулятором на 4000 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 9 Pie с EMUI 9.1.Смартфон выйдет в вариантах с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ по цене 210, 250 и 290 долларов.