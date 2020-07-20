Смартфон Huawei Enjoy 20s показали на первом фото

Сетевые источники раздобыли первую живую фотографию смартфона Huawei Enjoy 20s, который еще не был представлен официально. Отметим наличие тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 64 Мп и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, аппарат получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модемом 5G, фронтальную камеру с модулем разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с датчиками разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, быструю зарядку мощностью 22,5 Вт и предустановленную ОС Android 10 с фирменной надстройкой EMIUI 10.1. Размеры устройства составят 170:78,5:8,9 мм, а масса – 212 г.
Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20s
Обзоры:
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший смартфон Samsung в 2020 году. Samsung Galaxy A51 64GBЛучший смартфон Samsung в 2020 году. Samsung Galaxy A51 64GB
Новости:
Флагман Sony Xperia 1 II не поддерживает приложение Sony Album

Недавно флагманский смартфон Sony Xperia 1 II появился в продаже, и первые пользователи столкнулись с неп...
TCL представила 10 Plus

Компания TCL пользуется довольно приличной популярностью на мировом рынке, но нельзя сказать, что произво...
Смартфон Honor 30 подешевел в Китае

Бренд Honor впервые снизил цену на смартфоны Honor 30, которые были представлены в апреле этого года. Реч...
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасностиОбзор Ajax. Беспроводная система безопасности
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlackЛучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагае...
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагаеEpic Games выпустила демонстрацию "Lumen in the Land of Nanite" в котором мы можем увидеть возможности иг...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев ...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath. Продолж...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10X...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10XИзначально операционная система Windows 10X разрабатывалась для устройств с двойным дисплеем, в частности...
Samsung Galaxy Note 20 получит разнообра...
Samsung Galaxy Note 20 получит разнообраВ интернете появляется все больше информации о предстоящем Samsung Galaxy Note 20. Компания Samsung плани...
Смартфон Nokia 1.3 оценен в 6 тысяч рубл...
Смартфон Nokia 1.3 оценен в 6 тысяч рублКомпания HMD Global дала старт российским продажам своего самого доступного смартфона Nokia 1.3, который ...
Epic Games Store раздает две бесплатные ...
Epic Games Store раздает две бесплатные В игровом магазине Epic Games Store стали доступны для бесплатного скачивания две игры: ARK: Survival Evo...
Xiaomi представила умный матрас...
Xiaomi представила умный матрасМы буквально каждый день пишем новости о новых продуктах компании Xiaomi, так как этот производитель выпу...
Представлен смартфон Redmi Note 9...
Представлен смартфон Redmi Note 9Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 9, который оценен в 200 долларов. Нов...
Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen ...
Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen Не так давно компания Samsung выпустила новый портативный твердотельный накопитель Samsung T7 Touch со ск...
Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценил...
Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценилКомпания Vivo представила смартфон Y30, который появится в продаже уже 9 мая по цене в 200 долларов. Нови...
Представлен беспроводной пылесос Dyson ...
Представлен беспроводной пылесос Dyson Dyson представляет беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro, который работает до 120 минут благо...
Nubia Red Magic 5S получит SoC Snapdrago...
Nubia Red Magic 5S получит SoC SnapdragoИсполнительный директор бренда Nubia Ни Фей объявил о том, что смартфону Red Magic 5S быть. Очевидно, что...
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor