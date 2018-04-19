Смартфон Huawei Honor 10 оценен в 410 долларов

Компания Huawei представила смартфон Honor 10, который, как и ожидалось, в плане характеристик почти не уступает флагманской модели P20. Новинку оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1. Цена Honor 10 составит 415 или 475 долларов в зависимости от объема ОЗУ.