Смартфон Huawei Honor 10 представят в конце апреля

Компания Huawei опубликовала два тизера-приглашения на официальную презентацию смартфона Honor 10, которая состоится уже 19 апреля. Дизайн устройства на изображениях не раскрывается, зато можно разглядеть намеки на двойную камеру и систему искусственного интеллекта. Последний факт может значить использование фирменной однокристальной системы Kirin 970. По предварительным данным, Honor 10 получит 5,8-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке.