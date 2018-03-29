Смартфон Huawei Honor 10 засветился на первых фото

В сети появились первые фото смартфона Huawei Honor 10, предшественник которого, Honor 9, был представлен в июне прошлого года. Судя по снимкам, китайский производитель не смог пройти мимо главного тренда сезона – безрамочного экрана с вырезом вверху. Ранее Huawei уже представила Nova 3e (P20 Lite), P20 и P20 Pro с такой же бровью. Отметим, что еще не анонсированные официально Xiaomi Mi 7, OnePlus 6 и LG G7 получат аналогичный дизайн передней панели. Возвращаясь к фотографиям, отметим кнопка Home, в которую наверняка встроен сканер отпечатков пальцев и сдвоенную камеру, расположенную в левом верхнем углу задней панели. Что до аппаратной основые, то здесь Honor 10 прочат процессор Kirin 970, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной флэш-памяти.