Смартфон Huawei Honor 8 получит EMUI 8.0

Недавно стало известно о том, что смартфон среднего уровня Huawei Honor 8 не будет обновлен до новой версии пользовательского интерфейса EMUI 8.0. Новость ожидаемо вызвала бурю недовольства со стороны владельцев этого устройства. Сегодня Huawei сделала официальное заявление: «Пользователи Honor 8 смогут попробовать преимущества новейшего пользовательского опыта [Huawei], новые функции EMUI 8.0 будут портированы на Honor 8». Подробности обещают раскрыть в ближайшее время. Тогда и будет ясно, ждет ли пользователей полноценная EMUI 8.0 на Android Oreo или прошивка на существующей платформе с особенностями интерфейса и другими фишками. Ранее сообщалось, что обновление получат смартфоны Huawei Honor 9, V10, V9, V8, 7X, Note 8 и 8 Lite.