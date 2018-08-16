Смартфон Huawei Honor 8X получит 7-дюймовый экран

Вчера мы уже писали о том, что в базе данных китайского регулятора TENAA засветился смартфон Honor ARE-AL00 (Honor 8X или 8S). Сегодня в сети появились некоторые характеристики устройства. Итак, аппарату прочат огромный 7,12-дюймовый дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей и вырезом в виде капли, восьмиядерный чипсет частотой 1,8 ГГц (ожидается платформа Qualcomm), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенную основную камеру на 2 Мп и 16 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, а также аккумулятор на 4900 мАч. Размеры смартфона равны 177,57:86,24:8,13 мм при массе 210 граммов. Аппарат выйдет в синей, черной и красной расцветках.