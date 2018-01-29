Смартфон Huawei Honor View 10 вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам смартфона Honor View 10, который в Китае продается как Honor V10. Новинка доступна в черной и синей расцветках по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей. Напомним, что Honor V10 оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, фирменной однокристальной системой Kirin 970 с отдельным нейронным процессором, отвечающим за работу системы искусственного интеллекта, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, двойной 20 Мп+16 Мп основной камерой, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3950 мАч, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home и разъемом USB-C.