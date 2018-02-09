Смартфон Huawei Mate 10 Pro испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything выложил очередное видео, в котором он тестирует на прочность смартфон Huawei Mate 10 Pro. Напомним, что аппарат оснащен 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), сдвоенной камерой Leica с датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный) с максимальной диафрагмой F/1,6, 8 Мп фронтальной камерой, новым чипсетом Kirin 970, в состав которого входят не только CPU и GPU, но и NPU – нейронный процессор, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, аудиоразъемом 3,5 мм и защитой по стандарту IP67.