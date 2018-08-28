Смартфон Huawei Mate 20 Lite показали на видео

Вчера мы писали о том, что в Европе уже принимают предварительные заказы на смартфон Huawei Mate 20 Lite, хотя он еще не был представлен официально. Сегодня пара польских изданий опубликовали обзоры на новинку. Итак, аппарат оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, фирменным чипсетом Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, NFC, GPS+ГЛОНАСС и Bluetooth 4.2, аккумулятором на 3750 мАч, зарядником USB Type-C на 18 Вт в комплекте, а также предустановленной ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Габариты новинки равны 158,3:75,3:7,6 мм, вес – 172 граммам. В Польше за Huawei Mate 20 Lite просят 374 евро.