Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семь камер

Сетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен 19 сентября. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый изогнутый по бокам AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, технологию Face ID 2.0, которая будет отслеживать ЧСС и частоту дыхания, топовый чипсет Kirin 990 5G, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 40 Вт и беспроводной на 30 Вт, тройную фронтальную камеру с главным 32 Мп датчиком, сверхширокоугольным модулем и ToF-камерой, четверную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX600 на 40 Мп, а также ОС Android 10 без сервисов и приложений Google. Механическая клавиша в смартфоне будет одна – кнопка включения.