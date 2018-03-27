Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design оценен в $1695

Компания Huawei представила премиальный смартфон Mate RS Porsche Design, который получил тройную камеру Leica, как и модель P20 Pro. Новинку оснастили 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9, тройную 40+8+20 Мп камеру, фирменным процессором Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, двумя сканерами отпечатка пальцев, один из которых установлен под дисплей, аккумулятором на 4000 с беспроводной зарядкой и стереодинамиками. Версия с 6+256 ГБ памяти оценена в 1695 евро, а 6+512 ГБ – 2095 евро. Старт продаж запланирован на 12 апреля 2018 года.