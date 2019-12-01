Смартфон Huawei Mate X получила тестированную версию EMUI 10

Huawei объявила о старте бета-тестирования оболочки EMUI 10 на базе Android на своем складном смартфоне Mate X.

Смартфон Huawei Mate X начали продавать на операционной системе Android 9.0 и оболочкой EMUI 9.1. А теперь компания выпустила тестовую версию оболочки EMUI 10.

Оболочка EMUI 10 основана на операционной системе Android 10. В неё разработчики компании Huawei добавили: новый интерфейс, анимацию, тёмную тему, функцию Always-On Display. Также разработчики улучшили автономность работы смартфона. Когда выйдет в релиз EMUI 10 не известно.