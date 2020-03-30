Смартфон Huawei Mate Xs оказался убыточным для производителя

Недавно в России начали принимать предварительные заказы на складной смартфон с гибким экраном Huawei Mate Xs, который оценен в 199 990 рублей. В Европе аппарат продают и вовсе за 2400 долларов. Несмотря на высокую цену, смартфон является убыточным в производстве из-за слишком дорогих компонентов, признался сегодня один из руководителей Huawei. Это лишь подтверждает, что Mate Xs является для китайской компании имиджевым проектом, а не коммерческим продуктом.

Напомним, что смартфон оснащается 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.