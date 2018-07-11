Смартфон Huawei Nova 3 получил две двойные камеры

Официальная презентация смартфона Huawei Nova 3 должна состояться 18 июля, однако полная информация об устройстве уже доступна на страничке в фирменном онлайн-магазине Vmall. Итак, новинку оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 и 24 Мп, двойной фронтальной камерой на 24 и 2 Мп с функцией распознавания лица пользователя, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Толщина устройства равна 7,3 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Старт продаж Huawei Nova 3 запланирован на 20 июля.