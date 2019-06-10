Смартфон Huawei Nova 5 получит качественный дисплей

В сеть утекло рекламное видео смартфона Huawei Nova 5, который еще не был представлен официально. По словам авторитетного инсайдера Мукула Шарма, одной из главных особенностей грядущей новинки станет качественный дисплей и его цветопередача.

По последним данным, смартфон оснастят чипсетом Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной памяти, 5,84 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, четверной основной камерой с главным модулем на основе 25 Мп датчика Sony IMX576 разрешением и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным 8 Мп модулем, а также двумя 2 Мп модулями, аккумулятором на 3900 мАч, разъемом USB-C и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie