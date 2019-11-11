Смартфон Huawei Nova 5T оценен в 28 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Huawei Nova 5T, который был представлен пару недель назад. Итак, новинка станет доступна для покупки с 22 ноября по рекомендованной цене 27 990 рублей за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Надо заметить, российская цена оказалась даже чуть ниже европейской.

Huawei Nova 5T оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой в крошечном вырезе в углу экрана, четверной основной камерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, аккумулятором на 3700 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 (Pie) с фирменной надстройкой EMUI 9.1.1.