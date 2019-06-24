Смартфон Huawei Nova 5i Pro получит квадратную камеру

Известный достоверными утечками инсайдер Эван Бласс опубликовал эскиз смартфона Huawei Nova 5i Pro, который еще не был представлен официально. Судя по изображения, аппарат будет сильно отличаться от остальных представителей линейки. Главное отличие заключается в квадратном блоке основной камеры, в которой будет четыре модуля. Самое интересное, что модуль расположен по центру, а не в левом углу, как это будет в новых Google Pixel и Apple iPhone. Также смартфон Huawei получит светодиодную вспышку справа от камеры, сканер отпечатков пальцев под ней, а также экран с круглым вырезом для фронтальной камеры.