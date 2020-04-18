Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на живых фото

Сегодня в сети были опубликованы живые фотографии, а также перечень характеристик смартфона Huawei Nova 7 SE. По свежим данным, новинка получит 6,53-дюймовый FHD+ LCD экран (2400:1080 пикселей) со врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, основной камерой с четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп, однокристальной системой Kirin 820, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки. Габариты гаджета: 162,31 × 75,0 × 8,58 мм, а масса составляет 189 г.