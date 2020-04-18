Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на живых фото

Сегодня в сети были опубликованы живые фотографии, а также перечень характеристик смартфона Huawei Nova 7 SE. По свежим данным, новинка получит 6,53-дюймовый FHD+ LCD экран (2400:1080 пикселей) со врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, основной камерой с четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп, однокристальной системой Kirin 820, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки. Габариты гаджета: 162,31 × 75,0 × 8,58 мм, а масса составляет 189 г.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 7 SE
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Лучший шлем виртуальной реальности. HTC Vive Pro HMDЛучший шлем виртуальной реальности. HTC Vive Pro HMD
Полностью рассекречен смартфон Find X2 L...
Полностью рассекречен смартфон Find X2 LСегодня в сети были опубликованы пресс-рендеры, а также перечень характеристик смартфона Oppo Find X2 Lit...
Sony добавляет три игры Marvel’s Spider-...
Sony добавляет три игры Marvel’s Spider-Апрельский дайджест PlayStation Now предлагает пользователям три игры: Marvel’s Spider-Man, Just cause 4 ...
Китайский производитель SOYO представил ...
Китайский производитель SOYO представил SOYO B550M материнская плата для AMD чипсета B550. Материнская плата относится к бюджетному сегменту. ...
Серия часов G-Shock 6900 в металлическом...
Серия часов G-Shock 6900 в металлическомВ честь 25-летия легендарных часов Casio G-Shock DW-6900 компания выпустила три новинки в металлических к...
Компания Intel оказывает поддержку постр...
Компания Intel оказывает поддержку пострПо всему миру многие компании оказывают любую помощь по борьбе с вирусом. Спортивные лиги, разработчики и...
Новый дизайн от Huawei P40 Pro...
Новый дизайн от Huawei P40 ProКомпания Huawei выпустила новый флагманский смартфон среднего варианта под названием Huawei P40 Pro. Аппа...
Xiaomi и Realme выпустят смартфоны на но...
Xiaomi и Realme выпустят смартфоны на ноПосле анонсирования нового процессора Qualcomm Snapdragon 720G, производители смартфонов объявили, что хо...
TRENDNet анонсирует Wi-Fi Mesh Router...
TRENDNet анонсирует Wi-Fi Mesh RouterTRENDNet представила новую систему Mesh Wi-Fi Router AC2200 которая обеспечивает высокоскоростной беспров...
Intel закрывает производство чипсета Has...
Intel закрывает производство чипсета Has30 марта 2020 года компанией Intel было объявлено о прекращении производства чипсетов семейства Haswell, ...
Компания Singularity Computers представи...
Компания Singularity Computers представиSingularity Computers - это австралийский производитель занимающийся производством комплектующих для комп...
Cyberpunk 2077 RTX 2080Ti выглядит шикар...
Cyberpunk 2077 RTX 2080Ti выглядит шикарПока геймеры ждут самую ожидаемую игру года Cyberpunk, Nvidia представила видеокарту с дизайном этой игры...
Microsoft обновляет системные иконки...
Microsoft обновляет системные иконкиС момента запуска операционной системы Windows, компания предлагала солянку старых и новых иконок. Компан...
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor