Смартфон Huawei P Smart обзавелся российским ценником

Компания Huawei объявила о скором старте российских продаж смартфона Huawei P Smart, который может похвастаться безрамочным дизайном и двойной камерой. Продажи новинки стартуют 12 февраля по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. Напомним, что смартфон оснастили 5,65-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, фирменным процессором Kirin 659 (4 ядра A53 по 2,36 ГГц + 4 ядра A53 по 1,7 ГГц), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двумя слотами для SIM-карт, двойной основной камерой (13 Мп + 2 Мп), 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч, модулем NFC и портом microUSB.