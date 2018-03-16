Смартфон Huawei P20 Lite представлен официально

Компания Huawei совершенно неожиданно представила смартфон Huawei P20 Lite, хотя его официальный дебют ожидался одновременно с флагманскими Huawei P20 и Huawei P20 Pro на презентации 27 марта 2018 года в Париже. Новинку оснастили 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей и соотношением сторон 19:9, восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой 16+2 Мп, 16 Мп фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, портом USB Type-C и предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Габариты равны 148,6:71,2:7,4, а вес – 145 граммам. Huawei P20 Lite появится в продаже до конца марта по цене 369 евро.