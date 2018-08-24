Смартфон Huawei P20 Pro подешевел на 70 долларов

Примерно через два месяца компания Huawei представит новые флагманские смартфоны Mate 20, а потому китайский производитель решил снизить цену на существующие топовые модели. Отметим, что пока удешевление актуально только для Китая. Итак, Huawei P20 подешевел на 58 долларов, а P20 Pro – на 73 доллара. Таким образом, Huawei P20 в версии на 6+64 ГБ можно купить за 492 доллара, а 6+128 ГБ – 564 доллара. Huawei P20 Pro с 6+64 ГБ обойдется в 652 доллара, 6+128 ГБ – в 725 долларов, а топовая версия – в 841 долларов.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.

Стандартная модель Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч и защитой от брызг.