Смартфон Huawei P20 Pro получит трёхкратный зум

Компания Huawei выпустила тизер-ролик, посвященный грядущему флагманскому смартфону P20 Pro. Этот аппарат интересен в первую очередь тем, что первым на рынке получит тройную основную камеру. В тизере китайский производитель официально подтвердил, что одна из камер смартфона получит телеобъектив. Причем камера обеспечит трёхкратный зум. Ранее в сеть утекли документы, из которых стало известно фокусное расстояние в 27-80 мм в эквиваленте.

По предварительным данным, Huawei P20 Pro получит процессор Kirin 970, 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ памяти, тройную камеру 12 Мп цвет + 16 Мп ч/б + 16 Мп телеобъектив со светосилой f/1,8 и OIS и 8-Мп фронтальную камеру с апертурой f/2,0. Цена смартфона составит 900 евро, а его официальный анонс состоится 27 марта.