Смартфон Huawei P30 Lite XL получит 6/256 ГБ памяти

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о смартфоне Huawei P30 Lite XL, который появится в продаже под названием Huawei P30 Lite 256GB Edition. В отличие от стандартного Huawei P30 Lite, который оснащается 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, Huawei P30 Lite 256GB Edition сможет похвастаться 6 ГБ оперативной и 256 ГБ энергозависимой памяти. Собственно, на этом отличия от выпущенного еще в апреле смартфона заканчиваются. Цена Huawei P30 Lite 256GB Edition составит около 349 евро.