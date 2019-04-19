Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark. Как всегда, автор блога Зак протестировал аппарат на устойчивость к царапинам и нагреву, а в конце попытался сломать его пополам. Смартфон хорошо справился со всеми испытаниями, в отличие от прошлогоднего Huawei P20 Pro, у которого потрескалось стекло.

Напомним, что Huawei P30 оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.

Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем, встроенным под экран динамиком, аккумулятором на 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и беспроводной зарядкой на 15 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также четверной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.6, ультраширокоугольным на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 Мп с апертурой f/3.4 и модулем ToF (Time-of-Flight). Камера может похвастаться 10-кратным гибридным зумом и 5-кратным оптическим. Также смартфон получил защиту воды и пыли IP68 и функцию беспроводной зарядки других устройств.