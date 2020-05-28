Смартфон Huawei P30 подешевел на 15 тысяч рублей

Компания Huawei начала очередную распродажу смартфонов, ноутбуков, планшетов и смарт-часов в своем российском интернет-магазине. В частности, топовые смартфоны Huawei P40 подешевели на 10 000 рублей, прошлогодние Huawei P30 – до 15 000 рублей, а камерофон Huawei Mate 30 Pro можно купить со скидкой до 16 000 рублей.

Напомним, что вполне актуальный по нынешним временем Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.
Комментарии и отзывы Huawei P30
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