Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1

Компания Huawei начала распространение стабильной версии оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, а также планшета MatePad Pro. Пока обновление доступно в Китае, но в ближайшие недели доберется и до остальных стран. Из нововведений стоит отметить панель управления для нескольких устройств и бытовой техники, приложение для видеозвонков Huawei MeeTime, голосового помощника Huawei Celia, впервые появившегося во флагмане Huawei P40, а также новые стили оформления «всегда включенного дисплея». Ранее стало известно, что глобальная версия EMUI 10.1 придет на смартфоны Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Mate Xs, Honor 20, Honor V20/View20 и Honor V30 Pro.