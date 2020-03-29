Смартфон Huawei P40 Pro+ может измерять температуру тела

Руководитель Huawei Consumer Business Group Ричард Ю раскрыл любопытную функцию смартфона Huawei P40 Pro+, которая не была упомянута во время презентации. Оказывается, аппарат может измерять температуру тела человека при помощи тыльной камеры. По словам Ричарда Ю, в будущем смартфоны компании смогут измерять частоту дыхания, давление, частоту сердечных сокращений и прочие показатели здоровья. Напомним, что камера Huawei P40 Pro+ имеет 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, сдобренный еще и двойной системой оптической стабилизации изображении.