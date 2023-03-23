Смартфон Huawei P60 Art оценен в 1305 долларов

Помимо смартфонов P60 и P60 Pro компания Huawei представила сегодня еще и более продвинутую модель P60 Art, которая обойдется в 1305 и 1595 долларов за версии с 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Смартфон также характеризуется изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, защитой от воды и пыли (IP68), тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор с раскладкой пикселей RYYB, оптикой с аптертурой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), аккумулятором ёмкостью 4815 мАч, поддержкой 88-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, ОС HarmonyOS 3.1 «из коробки» и поддержкой двусторонней спутниковой связи. Аппаратная платформа и объем оперативной памяти будут объявлены позже.