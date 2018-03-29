Смартфон Huawei Porsche Design Mate RS получил беспроводную зарядку

Состоялся анонс смартфона Huawei Porsche Design Mate RS. Гаджет получил встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и беспроводную зарядку. Новинка оборудована восьмиядерным процессором Kirin 970. В наличии также имеется первый основной 40-мегапиксельный модуль с оптикой f/1.8, второй 8-мегапиксельный с трёхкратным оптическим приближением и апертурой f/2.4 и третий монохромный на 20 МП с диафрагмой f/1.6. Емкость аккумулятора равна 4000 мА.ч. Продажи устройства Huawei Porsche Design Mate RS стартуют с 12 апреля по цене от 1700 евро.