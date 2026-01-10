Смартфон Huawei Pura X2 показали на первом рендере

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первое изображение складного смартфона Huawei Pura X2, который еще не был представлен официально. Отметим наличие широких рамок вокруг внешнего дисплея и вертикально ориентированную тыльную камеру с четырьмя модулями. Предполагается, что смартфон будет основан на фирменном процессоре Kirin 9030, как флагманские смартфоны серии Mate 80.

Напомним, что первое поколение Pura X оснащается 3,5-дюймовым внешним экраном с квадратным соотношением сторон 1:1, разрешением 980:980 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 6,3-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2120:1320 точек, кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, яркостью 2500 нит и ШИМ 1440 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик, RYYB), 8 Мп (3,5-кратное оптическое приближение и OIS) и мультиспектральный датчик, батареей ёмкостью 4720 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно.
