Смартфон Huawei Pura X2 показали на первом рендере

Напомним, что первое поколение Pura X оснащается 3,5-дюймовым внешним экраном с квадратным соотношением сторон 1:1, разрешением 980:980 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 6,3-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2120:1320 точек, кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, яркостью 2500 нит и ШИМ 1440 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик, RYYB), 8 Мп (3,5-кратное оптическое приближение и OIS) и мультиспектральный датчик, батареей ёмкостью 4720 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно.