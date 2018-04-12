Смартфон Huawei Y6 (2018) получил всего 2 ГБ ОЗУ

Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y6 нового поколения. Аппарат оснастили 5,7 дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и модным соотношением сторон 18:9, процессором Snapdragon 450, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, основной 13 Мп камерой, 5 Мп фронтальной камерой со вспышкой и поддержкой разблокировки по лицу, аккумулятором на 3000 мАч и Android 8.0 с оболочкой EMUI 8.0. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет. Габариты равны 152,4:73:7,8 мм, а масса – 150 граммам.