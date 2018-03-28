Смартфон Huawei Y7 Prime (2018) получит ОС Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0

Компания Huawei представила смартфон — Y7 Prime (2018). Гаджет получил 5.99-дюймовый экран с разрешением 1440*720 пикселей. Внутри аппарата установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Двойная основная камера представлена парой сенсоров на 13 и 2 Мп. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Предлагаться смартфон будет в чёрном, синем и золотом цветах. О стоимости устройства Huawei Y7 Prime (2018) пока не сообщается.