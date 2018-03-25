Смартфон Huawei Y7 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о новом смартфоне Huawei с цифро-буквенным индексом LDN-LX2. Предполагается, что речь идет о недорогом устройстве Y7 Pro. В бенчмарке указывается однокристальная система с восьмиядерным процессором частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8. Судя по всему, новинка получит тот же самый процессор Qualcomm Snapdragon 435, что и модель Y7. Также от смартфона можно ожидать сдвоенную камеру и экран с соотношением сторон 18:9. Дата официального анонса и цена пока не сообщаются.