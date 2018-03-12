Смартфон Huawei Y9 (2018) получил четыре камеры и аккумулятор на 4000 мАч

Компания Huawei представила смартфон Y9 (2018), который, хоть и относится к бюджетной линейке, может при этом похвастаться продвинутой начинкой. Аппарат оснастили 5,93-дюймовым IPS- дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойной основной (13 Мп + 2 Мп) и фронтальной камерами, (16 Мп + 2 Мп), фирменным процессором Kirin 659, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч при толщине корпуса в 7,9 мм, а также предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0. Дата начала продаж и цена Huawei Y9 (2018) пока не сообщаются.