Смартфон Huawei Y9s получил тройную камеру и 6 Гб ОЗУ

В Китае представлен новый смартфон под названием Huawei Y9s. Разрешение устройства составляет 2340 на 1080 пикселей при размере диагонали 6,59 дюйма. Сердцем аппарата является 8-ядерный чипсет Kirin 710F и 6 Гб ОЗУ. На тыльной панели расположена камера, в состав которой входят три сенсора на 48 МП, 8 МП и 2 МП. В качестве операционной системы выступает 9-я версия Android 9 Pie с графическим интерфейсом EMUI 9.1. Предусмотрены адаптеры Bluetooth 4.2 BLE и Wi-Fi 802.11b/g/n. Приобрести новинку можно за 239 долларов.