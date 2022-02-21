Смартфон Infinity H60 5G получил кожаный задник

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinity H60 5G, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили изогнутым 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass 5 на передней панели, врезанной 16-Мп селфи-камерой, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также задней панелью, выполненной из искусственной кожи.

Комментарии и отзывы Infinity H60 5G
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