Смартфон Infinity H60 5G получил кожаный задник Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinity H60 5G, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили изогнутым 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass 5 на передней панели, врезанной 16-Мп селфи-камерой, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также задней панелью, выполненной из искусственной кожи. Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinity H60 5G, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили изогнутым 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass 5 на передней панели, врезанной 16-Мп селфи-камерой, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также задней панелью, выполненной из искусственной кожи. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 20:27 . Продукт - Infinity H60 5G Комментарии и отзывы Infinity H60 5G

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