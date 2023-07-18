Смартфон Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ ОЗУ

Зарекомендовавший себя достоверными утечками инсайдер Парас Гуглани поделился подробностями о смартфоне Infinix GT 10 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по опубликованному рендеру, аппарат получит довольно необычный дизайн тыльной панели. Что до характеристик, устройству приписывают наличие 26 ГБ оперативной памяти (не уточняется, сколько будет физической, а сколько виртуальной ОЗУ), 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8050 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Mali-G77 MC9 (процессор набирает 650 тысяч баллов в AnTuTu 9), батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 160 Вт или 260 Вт в зависимости от версии, тыльной камеры с главным модулем разрешением 100 Мп и 256 ГБ флеш-памяти. Официальный релиз смартфона ожидается в августе этого года.